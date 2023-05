Buon compleanno a Laura Pausini che festeggia 49 anni e lo fa con tanto di torta speciale con una scritto significatica…

Una torta con uno sguardo all’età che avanza (si fa per dire). Laura Pausini ha festeggiato i 49 anni in compagnia del suo staff e lo ha fatto con un dolce molto particolare con una scritta che fa comprendere meglio il momento della cantante in vista della prossima decina dei 50…

Laura Pausini, 49 anni e torta speciale

Laura Pausini

Il post Instagram della Pausini fa comprendere meglio come la donna stia vivendo il 49esimo compleanno, l’ultimo dei quaranta. La cantante ha condiviso le foto della festa col suo staff dato che in queste settimane sta preparando il suo tour mondiale con i concerti che la vedranno impegnata tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

La torta, come detto, aveva una scritta con un messaggio particolare: “Forty Fucking Nine”, ovvero i “Fo**uti 49”.

Nelle varie immagini pubblicate si vede la bella Laura appoggiata al pianoforte e mentre spegne le candeline sul dolce con tanto di sottofondo in un video dove tutti le cantano “Tanti auguri a te”. Non manca anche il taglio della torta. Il tutto è stato accompagnato da una didascalia: “Compleanni alternativi… Tanti auguri a me”.

Di seguito anche il post Instagram con le foto del compleanno… e della torta dove possono vedersi anche tantissimi commenti di amici, fan e colleghi che hanno voluto fare gli auguri all’artista che ha avuto un modo davvero ironico per festeggiare questi 49 anni:

