Delle lasagne molto buone che, però, nascondono un segreto. Chiara Ferragni “beccata” da Fedez diventa virale in una clip di Prime Video.

C’è grande attesa per l’uscita di The Ferragnez 2, la serie dedicata alla vita di Chiara Ferragni e Fedez. In tal senso, una nuova clip in anteprima è diventata virale in quanto “pizzica” la nota imprenditrice digitale fare finta di preparare delle buonissime lasagne. Suo marito, però, sembra proprio non cascarci…

Chiara Ferragni e le lasagne: Fedez non ci casca

Fedez e Chiara Ferragni

Tra poche ore uscirà la nuova stagione di The Ferragnez 2, docu-serie di Amazon Prime Video, che segue la vita di Fedez e Chiara Ferragni. Le anteprime hanno già mostrato alcuni dei temi scottanti: dal tumore del rapper alla presunta crisi. I primi episodi verranno rilasciati a partire dal 18 maggio 2023, mentre gli altri usciranno successivamente.

Tra le anticipazioni arrivate in queste ore, ce ne è una molto simpatica in cui l’imprenditrice digitale finge, di fatto, di preparare delle lasagne.

Su Tik Tok, Prime Video ha pubblicato un video inedito in cui vediamo appunto questa divertente scenetta. “Preparerò le lasagne. Andate di là che mi serve concentrazione”, e dopo: “Saranno buonissime”, ha detto Chiara.

Federico e famiglia non sono sembrati molto convinti ma la moglie e mamma si è comunque messa all’opera ma… con un trucco. Infatti, la bella Chiara ha usato delle lasagne pronte e le ha effettivamente messe direttamente nel forno.

Infatti, a risultato completato, Fedez non sembra cascarci: “Ma quando l’hai fatto l’impasto se qui è tutto pulito. Non le hai preparate tu. Io sono convinto che quelle lasagne le abbia comprate già fatte”. Dal canto suo Chiara si difende ammettendo di aver fatto la besciamella e il ragù ma chissà…

Di seguito anche il post su Tik Tok di Prime Video con la “gag”:

