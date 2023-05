Curioso siparietto andato in scena nelle scorse ore da parte di Vittorio Sgarbi che, per errore, si è ritrovato “ospite” di un matrimonio.

Barbara Ferrari e Alberto Canali si sono sposati. Se questi due nomi non vi dicono niente, ora vi spieghiamo perché ne parliamo. Mentre la coppia stava festeggiando il proprio matrimonio si è trovata ad avere nel corso del ricevimento un ospite speciale. Chi? Vittorio Sgarbi. L’uomo non era invitato e si è “imbucato” per sbaglio a causa di uno scambio di residenze…

Vittorio Sgarbi si “imbuca” ad un matrimonio per sbaglio

Vittorio Sgarbi

Stando a quanto riportato da La Provincia, Sgarbi era atteso, sabato sera, ad un evento nell’ambito del Festival della Luce. Il critico d’arte, sottosegretario del governo Meloni e neo sindaco di Arpino, però, si è presentato con oltre un’ora di ritardo. Il motivo? Ha sbagliato indirizzo trovandosi, per errore, imbucato ad un matrimonio.

Il noto volto della tv e della politica doveva presenziare a Villa Olmo. L’evento, però, come detto, è iniziato con oltre un’ora di ritardo proprio per il suo ospite principe che ha sbagliato indirizzo e si è trovato a Villa Olmo, imbucato alla cerimonia di nozze di Barbara Ferrari e Alberto Canali.

I neo sposini sono rimasti molto sorpresi dall’arrivo di Sgarbi ma, esattamente come lui, non si sono scomposti e lo hanno accolto con piacere.

Pare che l’uomo si sia pure trattenuto per scambiare quattro chiacchiere con gli sposi che, dal canto loro hanno commentato l’episodio: “Confermiamo, sabato sera è arrivato al nostro matrimonio: galantissimo e cortese”.

Una curiosa disavventura, quindi, per il critico d’arte che comunque senza particolari timori, è poi giunto nella corretta destinazione facendo partire la “sua” serata in forte ritardo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’uomo pubblicato in occasione della festa del suo 71esimo compleanno:

