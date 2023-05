La sieropositività e non solo nel libro ‘Cattivo Sangue’. Elena Di Cioccio ha lasciato sorpreso anche suo padre che ha commentato duramente.

“Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’HIV, sono una di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita”. Erano state queste le parole della ex Iena in diretta tv su Italia Uno solamente poco tempo fa ed era stato una sorta di coming out anche in vista dell’uscita del suo libro ‘Cattivo Sangue’. Ora, a parlare dell’argomento, è stato pure suo padre, Franz, che non ha risparmiato alcuni duri commenti.

Elena Di Cioccio e il commento del padre al suo libro

Elena Di Cioccio

Franz Di Cioccio, leader e batterista della Pfm, e padre dell’ex Iena Elena, ha commentato durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo disco, quanto scritto dalla figlia nel suo libro ‘Cattivo sangue’, nel quale ha raccontato, insieme alla sua sieropositività scoperta 21 anni fa, alcuni momenti duri della sua infanzia.

Come riportato da Fanpage, l’uomo non ha avuto parole molto dolci per sua figlia: “Certo che l’ho letto. Cioè, ci ho dato un’occhiata, ma non sono interessato”, ha esordito.

Poi, sui temi toccati dalla donna e sulle motivazioni che l’hanno spinta a farlo: “Non posso rispondere perché non ho niente da dire. Elena ha una sua vita personale condotta a modo suo. Evidentemente con questo libro voleva diventare famosa. Se continuerà a raccontare faccia lei, ma deve capire che deve rendere conto alle persone, non a me, ma ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra”.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex Iena con uno scatto del suo libro:

Riproduzione riservata © 2023 - DG