La giornalista e conduttrice Francesca Fagnani si sbilancia per la prima volta sulla sua storia con Enrico Mentana.

Una Francesca Fagnani inedita si è raccontata a 360° a Vanity Fair tra lavoro e vita privata. Nella copertina, nella quale posa insieme due Cavalier King, si legge “Vi presento le mie Belve”. Tra queste, si fa per dire, anche il compagno Enrico Mentana del quale la donna ha parlato per la prima volta in modo più dettagliato con alcune curiosità sul loro rapporto.

Francesca Fagnani, il primo bacio con Mentana e il successo

Tra i vari passaggi dell’intervista, la Fagnani ha raccontato, come detto, il suo rapporto con l’amore e, in particolare, quello con Enrico Mentana svelando una curiosità sul loro primo bacio: “Chi l’ha dato? Lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato”, le parole della donna.

Ancora in tema di cuore: “L’amore come il Giro d’Italia? S’, si vince a tappe. Se sono mai caduta? Sì. E non è niente male. Perché io faccio fatica a credere nell’amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l’amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo”.

Spostandosi sul lavoro: “Vede, a differenza della vita privata, è nella vita professionale che sono coraggiosa”, ha spiegato facendo riferimento al segreto del successo che è dovuto anche al coraggio. “La prima serata in tv per Belve mi venne offerta un mese e mezzo prima della messa in onda. La verità è che nessuno ci voleva andare in quello spazio perché c’erano, nell’ordine, la Champions, tre programmi d’informazione, una fiction e a un certo punto pure Le Iene. Mancava solo l’Apocalisse. Io credo che nella vita te la devi giocare: l’ho fatto con un programma di sole parole senza servizi, senza foto, senza balletti. È andata bene”.

