Sono passati 2 anni da quando Valentina Ferragni aveva scoperto di avere un tumore. Sui social il racconto e il ricordo.

Un messaggio per dare forza a tante persone e soprattutto per incentivare alla prevenzione. Valentina Ferragni è tornata sui social ricordando la sua esperienza personale con un tumore alla pelle che l’aveva colpita due anni fa. La sorella di Chiara ha pubblicato una serie di stories Instagram ma anche un lungo post nel quale ha ricordato quanto vissuto.

Valentina Ferragni a 2 anni dalla scoperta del tumore

Valentina Ferragni

“La tua vita può cambiare in un momento. Due anni fa ho scoperto che quello che credevo essere un banale brufolo era qualcosa che non avrei mai potuto immaginare: un carcinoma baso-cellulare”. Con queste parole e una sua foto, prima e dopo la scoperta, Valentina Ferragni ha voluto mandare un chiaro messaggio di prevenzione e sensibilizzazione contro i tumori.

“Non avevo mai sentito quel termine, i medici mi hanno spiegato che si trattava di un tumore maligno ma fortunatamente a lenta crescita e scarsa possibilità di metastasi. Mi hanno spiegato anche che, trattandolo per tempo, avrei avuto buone probabilità di guarigione. Sono rimasta gelata al solo pensiero che, se avessi trascurato quel ‘banale brufolo’, le cose sarebbero andate diversamente”.

E ancora: “Sarò sempre grata al team di medici che grazie alla loro diagnosi e intervento tempestivi, hanno permesso che questa storia avesse un lieto fine. Ma sono grata anche a me stessa, per aver scelto di non trascurarmi, di non far finta di niente e di essermi affidata a dei professionisti. Ad oggi, dopo 2 anni, sono ancora in prima linea assieme al team di @larocheposay per ricordarvi di quanto sia importante la prevenzione, la cura della nostra pelle e il controllo dei nostri nei. Non sottovalutate mai quello che può sembrare un piccolo cambiamento di un neo perché potrebbe portare a un grande cambiamento della vostra vita”.

In questo caso la donna fa riferimento alla campagna Save Your Skin con cui La Roche-Posay sabato 20 maggio e sabato 27 maggio organizzerà dei check gratuiti dei nei in più di 30 centri universitari e ospedalieri.

Di seguito anche il post Instagram della sorella di Chiara:

