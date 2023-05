Dopo l’esperienza in Honduras all’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone è tornato in Italia in formissima dato che ha perso tanti kg…

Ha vissuto forse meno del previsto l’avventura all’Isola dei Famosi ma Alessandro Cecchi Paone è comunque contento di come sia andata e degli “effetti” avuti dal reality su di lui. In particolare… sul suo fisico. Il noto volto tv, infatti, nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5, ha raccontato di essere dimagrito tanto grazie all’esperienza in Honduras rivelando quanti kg abbia perso…

Alessandro Cecchi Paone, i kg persi all’Isola

Dopo essere stato tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi insieme al suo compagno Simone Antolini, Cecchi Paone è tornato al suo lavoro di opinionista tv fin da subito è stato presente negli studi Mediaset. In particolare in quelli di Mattino 5 in compagnia della conduttrice Federica Panicucci. Proprio lei l’ha subito salutato con tanto di complimenti: “Devo dirti che ti trovo dimagrito e abbronzato dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi”, ha detto la donna.

Dal canto suo, l’ex naufrago ha colto l’occasione e con un bel sorriso ha spiegato: “Beh, ben 12 kg ho perso. L’Isola in questo è utilissima”.

Di seguito anche un post Twitter della trasmisisone con le parole dell’uomo reduce dal reality:

Nel corso dell’ultima diretta dell’Isola, invece, il volto tv ha parlato del fatto che il suo compagno, Simone Antolini, abbia pubblicamente annunciato di avere una figlia: “Melissa è entrata subito nella mia vita perché Simone e Melissa sono assolutamente legati. Nella famosa foto che ha reso nota la nostra storia, lei era presente nella mia barca ma sottocoperta perché bisognava tutelarla anche se non pensavamo di essere fotografati. Il mio amore per lui è ulteriormente cresciuto perché io ho scoperto che molte coppie omosessuali hanno una capacità accuditiva paterna e materna insieme”.

E ancora: “Melissa mi chiama zio Alessandro. Vladimir sa che noi siamo andati all’Isola anche per dire: ‘Riconoscete il diritto alle coppie gay di sposarsi come tutti gli altri e di adottare i bambini, perché io voglio adottare Melissa e in Italia non posso!'”.

