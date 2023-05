Uno scatto social molto provocante di Clizia Incorvaia con annessa didascalia ha generato tanta polemica e diversi commenti negativi.

Una foto in un micro bikini di Hello Kitty e una frase decisamente provocatoria. In questo modo Clizia Incorvaia ha scatenato una vera valanga di commenti, positivi e soprattutto negativi, sotto al suo post Instagram. La donna si è appunto mostrata in una veste inedita generando diverse reazioni.

Clizia Incorvaia lo scatto in bikini e le parole che fanno infuriare

Clizia Incorvaia

Se le foto della Incorvaia potevano essere una scusa per andarle contro, in realtà crediamo che a generare tanta polemica e moltissimi messaggi sia stata soprattutto la didascalia che le accompagna. “Essere una mamma hot è un duro lavoro”, ha scritto l’influencer nella serie di scatti che la vedono, come anticipato, indossare un micro bikini di Hello Kitty che ne mostra tutte le sue forme.

“Sei bella e si sa. Non sono invidiosa, ho 54 anni e non sto a fare e dire che sei una mamma. Non mi frega nulla e non c’entra nulla con il costume… Detto questo la classe e l’eleganza sono un’altra cosa, e lo sai benissimo perché prima lo eri. Ultimamente mi sembra che tu voglia sempre apparire svestita, e, mio umile pensiero, questo è una caduta di stile. Il costume mi sembra più adatto a una ragazzina, poi viva la libertà”, le ha scritto una donna in tono severo.

Ben diversi altri commenti che sono stati piuttosto pesanti: “Sei senza vergogna”, “Cosa non si fa per pochi click”. “Cara Clizia ricordati sempre che sei una mamma e una mamma, anche se giovanile, non può indossare un costume del genere. Ci vuole sempre buon gusto”.

Insomma, chi più ne ha e più ne metta. Siamo sicuri, però, che la bella Clizia non smetterà certo di sorprendere con i suoi contenuti.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer:

Riproduzione riservata © 2023 - DG