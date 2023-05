La figlia maggiore dell’attrice e di Bruce Willis, Rumer, ha partorito a fine aprile.

Demi Moore ha condiviso su Instagram la sua prima foto da nonna, in cui appare felice e sorridente mentre tiene la sua nipotina Louetta, appena nata, tra le braccia. Indossa un bikini e mostra affetto teneramente nei confronti del neonato, che è il frutto dell’amore tra sua figlia Rumer Willis (primogenita di Demi e Bruce Willis) e il suo compagno Derek Richard Thomas.

Nel post, Demi ha anche condiviso altre foto significative, tra cui una in cui sostiene e abbraccia sua figlia Rumer durante il travaglio e un’iconica immagine del 1988, in cui appare nuda e incinta di Rumer: “Il cerchio della vita”, scrive nel post.

Demi Moore e Bruce Willis sono diventati nonni il 18 aprile dello scorso anno. Quando Rumer aveva annunciato pubblicamente la sua gravidanza a dicembre, l’attrice aveva scherzato sul nuovo ruolo che l’aspettava, definendosi una “nonna pazza e stravagante”. Nonostante l’età, che il prossimo 11 novembre raggiungerà i 61 anni, Demi Moore non sembra essere una nonna “tipica”. Indossa un bikini leopardato e appare più sexy che mai, come dimostrano numerosi scatti recenti in cui è sdraiata su un divanetto, sorridendo e mandando il mondo online in fibrillazione.

