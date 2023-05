Belen Rodriguez è caduta durante il suo ingresso a Le Iene e a seguire ha commentato l’accaduto via social.

Belen Rodriguez ha fatto il consueto ingresso a Le Iene salutando alcuni dei presunti in studio e, quando ha incontrato Nathan Kiboba (comico e volto fisso del programma) nel salutarlo ha perso l’equilibrio ed è scivolata sulla schiena. Il video dell’accaduto è rapidamente diventato virale sui social ed è stato condiviso anche dalla madre della showgirl, Veronica Cozzani, che non ha nascosto di esserne divertita.

“Le Iene! Ahahah”, ha scritto la madre della showgirl, a cui Belen ha replicato tra i commenti: “Ahahahhaha! Non c’è un c*** da ridere!”.

Belen Rodriguez: la caduta alle Iene

Belen è stata suo malgrado protagonista di un clamoroso scivolone a Le Iene e, dopo l’accaduto, ha deciso di non prendersi troppo sul serio ed è scoppiata in una fragorosa risata. Lo stesso ha fatto la madre della showgirl, Veronica Cozzani, che ha condiviso divertita il video della figlia.

Le due hanno uno splendido rapporto e ogni volta che Belen è in tv sua madre non perde occasione per guardarla. La donna inoltre è molto legata ai suoi due nipoti, Santiago e Luna Marì, e passa del tempo insieme a loro ogni volta che può.

