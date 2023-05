Malika Ayane si è confessata senza filtri e ha scagliato quella che sembra essere una frecciatina contro i suoi ex fidanzati.

Malika Ayane è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma è noto che, in passato, abbia avuto una liaison importante con il collega Cesare Cremonini. In un’intervista a La Stampa – concessa in vista dell’uscita del suo libro, Ansia da Felicità – la cantante ha fatto una confessione in merito ai suoi ex che molti credono sia stata una vera e propria frecciatina.

“In effetti ho sciorinato un bel filotto di disadattati. Scherzi a parte, credo che i maschi abbiano un problema importante in questo momento storico in cui si è sviluppata l’autonomia femminile”, ha detto.

Malika Ayane: la frecciatina

Malika Ayane ha voluto scagliare una frecciatina contro i suoi ex e, magari, anche contro Cesare Cremonini? Al momento sulla questione non è dato sapere di più e la cantante continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Lei e Cremonini sono stati legati per quasi un anno tra il 2009 e il 2010 e, secondo i rumor dell’epoca, la relazione tra loro sarebbe naufragata per una presunta immaturità del cantante rispetto a quella della collega (all’epoca già madre di una figlia, Mia). Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

