Ilary Blasi e sua figlia Chanel Totti si sono concesse una breve vacanza in compagnia dei loro rispettivi fidanzati.

Il settimanale Chi ha sorpreso Ilary Blasi e sua figlia Chanel Totti mentre si trovavano a Lugano in compagnia dei rispettivi fidanzati, Bastian Muller e Cristian Babalus. Il quartetto è stato fotografato mentre ciascuna coppia camminava sorridente e mano nella mano e, a quanto pare, Chanel somiglierebbe sempre di più alla sua famosa madre.

Ilary Blasi e Chanel Totti con i fidanzati: la vacanza

Chanel Totti ha deciso di fare “le presentazioni ufficiali in famiglia” del suo fidanzato, Cristian Babalus, che ha portato in vacanza con sé a Lugano in compagnia della madre Ilary e del suo compagno, Bastian Muller. I quattro hanno trascorso il tempo insieme tra baci, sorrisi e cene in ristoranti eleganti (dove tra l’altro avrebbero festeggiato il compleanno di Chanel, che il 13 maggio ha compiuto 16 anni).

In tanti sono curiosi di sapere se sulla vicenda emergeranno mai ulteriori particolari e se Ilary Blasi si deciderà a parlare pubblicamente della sua storia d’amore con Bastian Muller (con cui finora ha preferito mantenere il massimo riserbo).

