Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Laura Valente, voce dei Matia Bazar e vedova del cantante Mango.

Laura Valente è una celebre cantante italiana che ha fatto parte del complesso musicale dei Matia Bazar. Nel 2014 ha perso suo marito, il cantante Mango, stroncato da un infarto durante un concerto. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Laura Valente: la carriera

Nata a Milano il 3 settembre 1963 (sotto il segno zodiacale della Vergine) Laura Valente (pseudonimo di Laura Brumotti) ha esordito giovanissima come musicista e nel 1981 ha vinto il suo primo concorso musicale, che le ha spalancato le porte della musica italiana permettendole di proporsi come cantante o corista di alcune celebri band.

Ha collaborato con artisti del calibro di Gianni Bella e di Mango (diventato poi suo compagno di vita) e nel 1985 ha pubblicato il suo primo lavoro da solista, Tempo di Blues. 1989 è entrata a far parte dei Matia Bazar (sostituendo la storica cantante Antonella Ruggiero). Con i Matia Bazar, Laura Valente ha realizzato 4 album e nel 1999 si è ripresentata difronte al grande pubblico in qualità di solista.

Nel 2000 partecipa alla colonna sonora del film televisivo Padre Pio. Nel 2007 canta in duetto a Sanremo Chissà se nevica del marito Mango. Presta la sua voce, nel 2009, per l’album Q.C.G.A. di Claudio Baglioni insieme ad altro 70 cantanti. L’anno successivo partecipa alla manifestazione per Elisa Claps, la ragazza scomparsa nel 1993, cantando Il Grande sogno.

La sua sua carriera, non solo musicale, prosegue nel 2011 con il debutto teatrale di Casta Diva insieme a Alessandro Senna e Andrè De La Roche. Sempre insieme ai due attori e alla figlia Angelina, partecipa anche nel 2014 allo spettacolo Pensiero stupendo-Omaggio ai favolosi anni ’70.

Nel 2016 è giudice all’interno della Giuria di Qualità di Sanremo per richiesta di Carlo Conti.

Laura Valente: la vita privata

La cantante è stata legata dal 1983 al collega Mango (all’anagrafe Giuseppe Mango), che ha sposato nel 2004. I due hanno avuto insieme due figli: Filippo, nato nel 1995, e Angelina, nata nel 2001. Il cantante è tragicamente scomparso l’8 dicembre 2014 per un infarto avuto durante una sua esibizione a Policoro. Al momento della scomparsa Mango stava cantando il suo successo Oro, brano che stava incidendo il giorno in cui ha incontrato per la prima volta Laura Valente in una sala d’incisione.

“Lui non stava bene quella sera ma non avrebbe mai detto “non salgo sul palco”. Anche quando si è sentito male ha chiesto scusa perché aveva rispetto per il suo pubblico e per il suo lavoro. Per questo motivo non ho mai voluto togliere quel video da Youtube: ti fa capire esattamente com’era l’uomo e l’artista. Morire in quel modo, davanti a 4000 persone, è stato eroico”, ha confessato la cantante a Panorama. La loro figlia, Angelina, ha intrapreso anche lei la carriera musicale ed è stata scelta tra gli allievi di Amici 2022. La cantante ha vissuto a Lagonegro (in Basilicata), luogo in cui era nato suo marito. Non sono note ulteriori informazioni sulla sua vita privata e, dopo la scomparsa del suo storico compagno, Laura Valente ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

5 curiosità su Laura Valente

– Sui social non perde occasione per ricordare e celebrare il suo amore per il marito scomparso, Mango.

– La musica è da sempre la sua più grande passione.

– Ha conosciuto molti artisti del panorama italiano e ha lavorato insieme a Mara Maionchi, che considera una delle figure più importanti della sua vita.

– Ha sempre messo al primo posto la sua famiglia e poi la sua carriera musicale.

– Anche sua sorella, Silvia Valente, è una cantante.

