Si è conclusa la prima stagione, ma La Storia 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie TV con Jasmine Trinca.

“La storia continua”. Si è conclusa con questa frase la prima stagione di La Storia, la serie TV in onda su Rai 1 con protagonista la maestra elementare Ida Ramundo e i suoi due figli, Nino e Useppe. La prima stagione è terminata con la puntata andata in onda martedì 23 gennaio 2024 su Rai 1, il finale è stato tragico, con la morte di Useppe e Ida rinchiusa in un’ospedale psichiatrico. Ma quella frase comparsa vuol dire che ci sarà una seconda stagione della fiction? Vediamo ora tutto quello che sappiamo a riguardo.

La Storia 2 si farà?

Nonostante quella frase apparsa al termine dell’ultima puntata della prima stagione, “La storia continua”, una stagione 2 di La Storia non ci sarà. Questo perché la serie TV è tratta dall’omonimo romanzo do Elsa Morante che non ha avuto un seguito.

Jasmine Trinca

Realizzare una seconda stagione, nonostante i buoni dati di ascolto fatti registrare dalla prima, vorrebbe dire inventare di sana pianta la trama. Ma soprattutto vorrebbe dire raccontare le storie di altri personaggi, considerando che i protagonisti principali della fiction sono tutti morti. Per cui, anche se da parte della Rai non è arrivata alcune comunicazione ufficiale a riguardo, si può affermare senza alcun timore che La Storia 2 non ci sarà.

La Storia: il cast della serie TV

La protagonista principale di La Storia, la maestra Ida Ramundo, è impersonata da Jasmine Trinca. I due figli, Nino e Giuseppe, sono invece interpretati da Francesco Zenga e Mattia Basciani (Giuseppe appena nato è invece Christina Liberati).

Nel cast della fiction compaiono poi anche diversi altri attori e attrici molto noti del cinema italiano come Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento e Lorenzo Zurzolo.