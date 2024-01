Ecco la storia vera da cui è tratto il film Quando Hitler rubò il coniglio rosa, ambientato nella Germania delle leggi razziali.

Tra i tanti film che raccontano cosa è stata la Germania di Hitler, cosa sono state le leggi razziali (che nel 1938 furono promulgate anche in Italia, una macchia indelebile per la storia della nostra nazione), c’è anche Quando Hitler rubò il coniglio rosa. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo per ragazzi scritto da Judith Kerr e uscito per la prima volta nel 1971, mentre in Italia arrivò nelle librerie nel 1976. Non si tratta di un racconto di fantasia, ma di una storia vera.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa: la storia vera del film

I protagonisti principali di Quando Hitler rubò il coniglio rosa sono Max e Anna, due bambini tedeschi ma di origine ebrea, che vivono a Berlino insieme alla loro famiglia. Il padre è un famoso scrittore e giornalista socialista, che ha scritto diversi articoli contro il Partito Nazionalsocialista di Adolf Hilter prima che questo prendesse il potere. Non appena Hitler sale al poter, la famiglia è costretta a scappare dalla Germania.

Stella ebrei, campo di concentramento

La storia raccontata è ispirata a quanto realmente accaduto alla scrittrice del romanzo, Anna Judith Kerr, che ne 1933 fu costretta a lasciare la Germania perché il padre, il critico teatrale Alfred Kerr, era ricercato dalle autorità naziste. Alla famiglia la famiglia Kerr trovò rifigiuo in Inghilterra, dove Anna Judith ricevette la cittadinanza britannica. E proprio in Gran Bretagna ha vissuto tutta la propria vita.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa: il cast del film

Il film è diretto da Caroline Link. A interpretare i due giovani protagonista, Anna e Max, sono Riva Krymalowski e Marinus Hohmann. Nel cast di Quando Hitler rubò il coniglio rosa troviamo poi anche Carla Juri, Oliver Masucci, Justus von Dohnanyi e Ursula Werner.