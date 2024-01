Mercoledì 14 febbraio su Rai 2 inizia Mare fuori 4: ecco quello che vedremo nelle nuove puntate della serie TV.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che una delle serie TV più attese del 2024 sia Mare fuori 4. La prima puntata della nuova stagione andrà in onda su Rai 2 mercoledì 14 febbraio ma già dal giorno 1 febbraio i primi episodi saranno disponibili in streaming su RaiPlay. C’è tanta attesa per capire come proseguirà la storia ora che alcuni dei personaggi principali sono usciti di scena, come Filippo “Chiattillo” e Naditza ma anche il comandante Massimo. Vediamo allora cosa ci dobbiamo aspettare dalle puntate di Mare fuori 4.

Mare fuori 4: anticipazioni e spoiler sulla serie TV

La terza stagione della serie TV si era chiusa con il mistero su un colpo di pistola partito durante la colluttazione tra Carmine, Rosa Ricci e il padre di quest’ultimo. Se qualcuno ha temuto che uno tra Carmine e Rosa potesse essere stato colpito fatalmente, diamo subito una buona notizia: sono entrambi vivi. Vivissimi, a quanto pare.

Mare Fuori 3

Stando alle anticipazioni di Chi, in Mare fuori 4 i due innamorati saranno protagonisti anche di una scena molto piccante, visto che la loro storia d’amore proseguirà all’esterno del carcere. Ma quella tra Carmine e Rosa (interpretati da Massimiliano Caiazzo e da Maria Esposito) non sarà l’unica storia a continuare e non saranno nemmeno gli unici personaggi protagonisti di una scena hot: ce ne sarà una anche tra Edoardo e Teresa, direttamente nell’ospedale dove il primo è ricoverato dopo che gli hanno sparato al termine della terza stagione.

Ma ci saranno anche nuove storie d’amore in Mare fuori 4, tra queste anche una totalmente a sorpresa: quella tra Beppe e la nuova direttrice dell’IPM, Sofia Durante. Tra i personaggi che torneranno c’è poi Silvia, che verrà nuovamente arrestata per colpa del suo avvocato/fidanzato.