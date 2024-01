Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 24 gennaio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Una serata variegata quella offerta dalla televisione italiana nella giornata di ieri: Rai 1 ha avviato la programmazione che ruota attorno al Giorno della Memoria, trasmettendo il film Quando Hitler rubò il coniglio rosa, mentre Mediaset ha risposto con una nuova puntata della serie I fantastici 5, che vede Raoul Bova come protagonista. Attorno a questi, un palinsesto fatto di appuntamenti fissi con diversi talk show e programmi di approfondimento, fiction e qualche film. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di mercoledì 24 gennaio 2024.

Raoul Bova

Continua il successo di ‘I fantastici 5’: i risultati degli ascolti

A trionfare nella ricca offerta televisiva è stata (ancora una volta) I fantastici 5, la fiction in onda su Canale 5 che racconta le vicende di un allenatore – interpretato da Raoul Bova – alle prese con un gruppo di atleti paralimpici. La puntata della serie ha totalizzato 2.706.000 telespettatori, pari al 16% di share. La pellicola Quando Hitler rubò il coniglio rosa trasmessa da Rai 1 è dunque rimasta in seconda posizione, con 2.116.000 telespettatori e uno share del 12,4%. Rai 3 si è accaparrata il terzo gradino del podio, grazie all’11,6% di share registrato da Chi l’ha visto?, con 1.877.000 telespettatori.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Il film in onda su Italia 1 Safe ha appassionato 1.541.000 telespettatori, pari all’8% di share, mentre il talk show di Rete 4 condotto da Mario Giordano, Fuori dal coro, ha ottenuto il 6,7% di share, per un totale di 921.000 telespettatori. Sulla stessa linea d’onda, il programma di divulgazione Una giornata particolare in onda su La7 ha registrato il 6% di share, con 1.056.000 telespettatori. Tv8 ha trasmesso il film Robin Hood – Il principe dei ladri, che ha tenuto incollati 411.000 telespettatori, con uno share del 2,6%, mentre la serie di Rai 2 The Swarm – Il quinto giorno ha coinvolto 424.000 telespettatori, per uno share del 2,3%. Infine, Il fidanzato di mia sorella, film in onda sul Nove, ha ottenuto l’1,7% di share, con 297.000 telespettatori.