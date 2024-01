Da C’è posta per te al Grande Fratello: ecco tutti i programmi che non andranno in onda nella settimana del Festival di Sanremo 2024.

Il Festival di Sanremo è ben più che un programma televisivo: è un evento attesissimo dagli italiani che, anno dopo anno, per cinque serata si incollano alla TV per seguirlo e ascoltare le nuove canzoni. E ance chi non è un fan e non lo guarda, alla finisce in un modo o nell’altro per seguirlo. L’evento è così importante che nei giorni del Festival di Sanremo 2024 la Mediaset ha deciso di cambiare la propria programmazione, perché anche i programmi di punta dei tre canali avrebbero molto probabilmente forti ripercussioni sugli ascolti.

Festival di Sanremo 2024: la controprogrammazione Mediaset

Tra i programmi che verranno rinviati c’è C’è posta per te, che dovrebbe andare in onda al sabato sera su Canale 5, proprio in concomitanza con la puntata finale del Festival di Sanremo 2024.

Ma il venerdì sera su Canale 5 non ci sarà nemmeno Ciao Darwin, i vertici Mediaset hanno preferito non metterlo in concorrenza con la serata delle Cover e dei duetti al Festival di Sanremo 2024. E al giovedì sera non ci sarà nemmeno il Grande Fratello che, in quella settimana, andrà i onda solamente nella puntata del lunedì sera. Niente doppio appuntamento per il reality show condotto da Alfonso Signorini.

La rete che subirà meno variazione, fra le principali di Mediaset, è Rete 4, dove andranno in onda i consueti programmi di approfondimento politico come È sempre Cartabianca, Fuori dal Coro, Dritto e Rovescio e Quarto Grado. Su Italia 1 è confermata anche Le Iene. Poi tanti film ma soprattutto anche Terra Amara: la soap opera andrà in on da in prima serata su Canale 5 anche giovedì 8 e venerdì 9 febbraio.