Alfonso Signorini ha pronunciato una frase contro l’aborto al GF Vip, molte personalità del mondo dello spettacolo lo hanno criticato per le sue parole.

Tommaso e Gaia Zorzi, Selvaggia Lucarelli e tanti altri vip, si sono scagliati contro la frase contro l’aborto pronunciata da Alfonso Signorini. In queste ore le parole del conduttore hanno fatto parecchio discutere sia sul web che fuori raccogliendo numerose critiche anche da esponenti del mondo dello spettacolo.

Tutti i vip che hanno replicato ad Alfonso Signorini

La prima a prendere parole sul “noi siamo contro l’aborto” di Alfonso Signorini è Selvaggia Lucarelli che si scaglia contro il giornalista ricordando che l’aborto è un diritto che gli italiani hanno conquistato con il voto. Tommaso Zorzi anche commenta lo scivolone del conduttore e dichiara sui social: “Da uomo, ritengo che sia sacrosanto che una donna abbia la facoltà di scegliere. Not my body, not my choice“.

La posizione dell’ex vincitore del GF Vip è chiara e non molto distante da quella della sorella Gaia che dichiara: “Da donna mi sono rotta il cazz* di dover rendere conto agli uomini per cosa secondo loro è accettabile e cosa no. Nessuna donna dovrebbe sentirsi in colpa o giudicata per le sue decisioni, soprattutto quelle più difficili“. La questione che è cominciata al GF Vip è arrivata anche a Le Iene e Nicola Savino ha preso posizione contro Alfonso Signorini dichiarando: “Comunque la pensiate vogliamo ricordare a tutti che l’aborto è una conquista di civiltà. E’ un diritto che in Italia è stato sancito da 40 anni con un referendum. Gli elettori, gli italiani si sono espressi con una grandissima partecipazione.” Anche Elena Santarelli si è espressa a favore del diritto della donna di scegliere cosa fare con il suo corpo.