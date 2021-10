L’ex gieffino critica aspramente una battuta del conduttore Alessandro Siani e il Gabibbo risponde per le rime.

Sembra che nessuno rida più alle battute di Striscia la Notizia, incluso Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello Vip. L’influencer si è parecchio irritato per una battuta fatta dal conduttore Alessandro Siani, che ha suscitato anche l’ilarità della collega Vanessa Incontrada.

Nello specifico, la frase incriminata di Siani è questa, come riporta Blogtivvu: “Se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla“. Arriva subito dopo la critica su Twitter di Tommaso Zorzi, che ha trovato di pessimo gusto l’affermazione: “Alessandro Siani ha fatto questa battuta tremenda. Vanessa Incontrada, dopo anni che si batte contro il bullismo mediatico e nel suo caso specifico il body-shaming, ride di gusto. Ma oggi è un incubo?”.

Non manca di farsi sentire la reazione di Striscia che ha deciso di diffamare Tommaso Zorzi rendendo pubblico in puntata un suo vecchio video, dove pronuncia delle bestemmie e beve birra. Il Gabibbo commenta poi adirato: “Ora non si può più dire ‘latte di mandorla’, ma vi rendete conto? La povera Vanessa non può più ridere. E sapete da dove è partita questa polemica? Nientepopodimenoche da Tommaso Zorzi. Chi è Tommaso Zorzi, ve lo mostro subito. Ti giudichiamo sì se ti permetti di farci la morale in queste condizioni! Vergogna delle vergogne, vai a bestemmiare dal Papa se sei così trasgressivo!”. La citazione è riportata da Blogtivvu.

La reazione di Tommaso Zorzi sulla battuta di Siani potrebbe essere eccessiva, ma non ci sembra nemmeno giusto giudicare un ragazzo per un errore fatto quando era molto giovane, pubblicando un video che non doveva girare.

Ecco la reazione di Striscia la Notizia: