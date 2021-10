La sovrana più longeva della storia dovrà rinunciare a presenziare ad alcuni eventi molto importanti.

Provengono altri segnali di allarme sulla salute della Regina Elisabetta. Qualche settimana fa era stata ricoverata urgentemente per poi essere dimessa 24 ore dopo, con la raccomandazione di non viaggiare in aereo e di non sforzarsi troppo. Ad oggi, i medici reale comandano espressamente il riposo assoluto per altre due settimane.

La sovrana Windsor potrà gestire alcune incombenze dalla scrivania e intervenire nelle videochiamate importanti (come dire, lavorerà in smart working), ma non potrà presenziare agli eventi sociali, alcuni molto importanti. Tra questi appare soprattutto il Remembrance Day, in cui si ricordano i caduti della Seconda Guerra Mondiali. Cancellato anche l’appuntamento alla conferenza internazionale sul clima CoP26 che si terrà a Glasgow.

A rendere pubblica la notizia è stato Buckingham Palace, che ha dichiarato anche che la Regina si trova già nel Castello di Windsor per trascorrere il suo periodo di riposo forzato. Non abbiamo altre notizie sulle attuali condizioni di salute di Elisabetta II. Sarà costretta a breve ad abdicare, in favore del figlio Carlo o del nipote William? Oppure si riprenderà e ci mostrerà nuovamente la sua forza d’animo?