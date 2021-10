Secondo le ultime voci, Mietta non sarebbe l’unica a non aver fatto il vaccino a Ballando con le Stelle. Scoppierà un nuovo caso?

A Ballando con le Stelle è scoppiato un vero e proprio caos da quando si è scoperto che la concorrente Mietta ha contratto il Covid-19. La questione, infatti, è finita subito sulla bocca di tutti, partendo dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, la quale aveva subito posto l’attenzione sul caso, condannando la cantante nel caso in cui avesse volontariamente scelto di non fare il vaccino.

Mietta stessa poi ha rivelato che effettivamente aveva deciso di non sottoporsi al vaccino per via della sua situazione di salute, sulla quale stava provvedendo a svolgere accertamenti. Stasera andrà in onda una nuova puntata del programma e sono tutti curiosi di sapere cosa accadrà: a svelarlo è Giuseppe Candela di Dagospia.

A sopresa, rivela un qualcosa che potrebbe alzare un nuovo grande polverone: pare, infatti che ci sia un altro concorrente attualmente in gara che non si sia sottoposto al vaccino anti-Covid. In seguito, le sue parole, riportate da Blogtivu: “Da una settimana è esploso il Mietta-gate a Ballando con le stelle, la cantante non è infatti vaccinata e la domanda legittima di Selvaggia Lucarelli ha alzato un vero e proprio polverone con interventi di medici, politici e di chi più ne ha più ne metta. Nella puntata in onda stasera si affronterà la questione con la cantante e con l’intera giuria provando a fare chiarezza. È opportuno ricordare che Mietta, risultata positiva al Covid, non è l’unica non vaccinata tra i concorrenti in gara“.

Cosa accadrà adesso?