Dopo le numerose accuse ricevute in seguito alla frase sull’aborto, Alfonso Signorini si difende e replica su Twitter rivelando il suo punto di vista.

In queste ore, Alfonso Signorini è finito nella bufera a causa delle parole pronunciate durante il Gf Vip in merito all’aborto. In molti si sono schierati contro le sue posizioni e il giornalista ha deciso di rompere il silenzio sulla faccenda e replicare su Twitter.

La replica social di Alfonso Signorini

“Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro“. Questa la replica di Alfonso Signorini che ribadisce di avere solo espresso una sua opinione e di essere libero di poterlo fare. A difesa del conduttore interviene Giorgia Meloni che dichiara: “Alfonso Signorini è vittima di un linciaggio online per aver espresso un’opinione – condivisibile o meno – sull’aborto. Mi rammarica che questa aggressione, a suon di offese e insulti, provenga e sia fomentata dagli stessi che si ergono a paladini del rispetto e dei diritti. La mia solidarietà ad Alfonso Signorini: in democrazia non può esistere un pensiero unico. Fatevene una ragione.“