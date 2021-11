Dopo essere stato eliminato dal GF Vip, Nicola Pisu sembra essere categorico sul non voler rivedere Miriana Trevisan.

A quanto pare il flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan non avrà nessun seguito. A confermare la rottura definitiva è proprio l’ultimo eliminato del GF Vip 6 che dichiara di non voler avere nulla a che fare con la gieffina. Il loro rapporto è stato d’altronde sempre travagliato e poco chiaro.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le parole di Nicola Pisu su Miriana Trevisan dopo il GF Vip

“Non andrei a fare nessuna cena con lei, non ci sarà nessuna cena con Miriana. Quando dico una cosa è quella. È un discorso chiuso. Non ho la minima intenzione e il minimo piacere di incontrarla.” Così Nicola Pisu ha risposto su Instagram alla domanda di un fan. A quanto pare, dopo l’ultimo confronto al GF Vip 6 con Miriana Trevisan, l’ex gieffino ha deciso di interrompere i rapporti con la showgirl di Non è la Rai in modo definitivo. La loro storia è stata travagliata fin dall’inizio e si è definitivamente rotta nel momento delle nomination. Pisu si è sentito preso in giro da Miriana la quale non ha voluto continuare la frequentazione con lui. I due sembrano aver messo un punto definitivo alla loro breve “storia”.