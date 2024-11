L’amica geniale 4 quando inizia? Le anticipazioni sulla serie TV

Ecco tutto quello che c’è da sapere su L’amica geniale 4, l’ultima stagione della serie Tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Dal 2022, ovvero da quando sono stati trasmessi gli episodi della terza stagione, in molti aspettano l’uscita di L’amica geniale 4, l’ultima stagione della serie TV tratta dai romanzi (veri e propri best seller) di Elena Ferrante. Gli episodi mostrano i fatti narrati in Storia della bambina perduta. Ma quando escono in TV? E che cosa vedremo? Andiamo ora alla scoperta di tutto quello che c’è da sapere riguardo a L’amica geniale 4.

L’amica geniale 4: uscita

Quando esce L’amica geniale 4? I nuovi episodi andranno in onda su Rai 1 a partire da lunedì 11 novembre 2024. La serie Tv uscirà molto prima negli Stati Uniti: su HBO gli episodi andranno infatti in onda a partire dal 9 settembre. A differenza delle precedenti stagioni, gli episodi dell’ultima stagione saranno 10, due in più, che verranno trasmessi in cinque puntate in altrettante prime serata.

L’amica geniale

Finora le tre stagioni sono uscite sempre a due anni di distanza l’una dall’altra: nel 2018 la prima, nel 2020 la seconda e nel 2022 la terza. E ora la quarta stagione arriverà proprio a due anni di distanza dalla terza, per l’appunto nel 2024.

L’amica geniale 4: anticipazioni

La terza stagione de L’amica geniale si è conclusa con Elena che è partita per la Francia insieme a Nino Sarratore. E proprio da questo punto partirà la quarta e ultima stagione che vedrà poi Lenù tornare a vivere a Napoli, nel suo rione, dove si riavvicinerà a Lila. Entrambe le ragazze diventeranno inoltre nuovamente mamme.

L’amica geniale 4: il cast

L’amica geniale 4 vede Lenù e Lila più che altro nella versione da adulte, infatti cambiano le attrici che interpretano le due protagoniste principali (che finora sono state interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace) ma anche tutti gli altri personaggi della serie TV. A interpretare Lenù e Lila da adulte saranno Alba Rohrwacher e Irene Maiorini.

Tra le new entry del cast troviamo poi Edoardo Pesce nei panni di Michele Solara, Salvatore Striano in quelli di Rino, il fratello di Lila mentre a vestire i panni di Nino Sarratore troviamo Fabrizio Gifuni.