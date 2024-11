Laura Pausini a Che tempo che fa: le anticipazioni della puntata di domenica 10 novembre

Ecco le anticipazioni della puntata di domenica 10 novembre 2024 di Che tempo che fa: gli ospiti del programma.

Anche la nuova stagione di Che tempo che fa è partita alla grande facendo registrare ottimi dati di ascolto. Merito anche dei grandi ospiti, sia italiani che stranieri, che domenica dopo domenica si sono fatti intervistare da Fabio Fazio: da Pep Guardiola ad Al Pacino, da Johnny Depp a Carlo Verdone. Nella puntata che andrà in onda su Nove domenica 10 novembre 2024 c’è un’altra grande ospite, una vera e propria star italiana che da molti anni ha un successo enorme anche all’estero: Laura Pausini.

Che tempo che fa: Laura Pausini tra gli ospiti di domenica 27 ottobre

Lo scorso 4 novembre Laura Pausini ha iniziato il suo decimo tuor mondiale, il World tour Winter 2024 con la prima tappa di Londra che è andata subito sold out, a testimonianza di quanto la cantante sia amata anche al di fuori dei confini nazionali.

Il tuor avrà ovviamente anche delle tappe in Italia ma si sposterà anche negli Stati Uniti, a New York, Chicago, Orlando e Miami e in diversi statu del Sud America. E proprio il World tour Winter 2024 sarà uno degli argomenti di cui la cantante parlerà nel corso dell’intervista con Fabio Fazio.

Poi nel corso della puntata saranno presenti anche tanti altri ospiti e non può certo mancare Luciana Littizzetto con i suoi monologhi sono sempre molto apprezzati dal pubblico, grazie alla sua pungente satira con cui affronta i più svariati temi di attualità e politica in maniera mai banale.

Che tempo che fa: gli ospiti internazionali

Che tempo che fa si è sempre caratterizzato per aver avuto grandi ospiti internazionali. Il primo è stato Michail Gorbacev nel 2004, nel corso degli anni ci sono poi stati anche Barack Obama, Eammnuel Macron, Papa Francesco, Novak Djokovic, Naomi Campbell, Ed Sheeran, Pelè, Diego Armando Maradona.

E anche tanti esponenti del mondo del cinema: Quentin Tarantino, Sharon Stone, Tom Hanks, Uma Thurman, Ron Howard, Richar Gere, Martin Scorsese, Sean Penn. Arrivando alle ultime puntate, in questa stagione prima di Johnny Depp ci sono stati come ospiti Pep Guardola e Al Pacino.