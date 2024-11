Matrimonio a prima vista 13… e poi? Ecco quali coppie stanno ancora insieme

Matrimonio a prima vista 13, gli spoiler sulle tre coppie del programma: ecco se stanno ancora insieme oppure no.

Mercoledì 6 novembre su Real Time è andata in onda la tanto attesa puntata della scelta finale di Matrimonio a prima vista 13, quella in cui le tre coppie dovevano decidere se far proseguire la propria storia d’amore o invece separarsi. Vediamo allora cosa hanno scelto Chiara e Pietro, Valentina e Erik, Asia e Anthony ma soprattutto cosa è successo dopo. Quali coppie stanno ancora insieme dopo alcuni mesi dalla fine della registrazione del programma?

Matrimonio a prima vista 13… e poi: gli spoiler e le scelte finali delle coppie

Chi ha visto la puntata sulla scelta finale, andata in onda su Real Time il 6 novembre, sa che tutte le tre e le coppie hanno deciso di proseguire il matrimonio una volta arrivati alla fine del programma. Questo è quanto si è visto nel finale di Matrimonio a prima vista 13… e poi cosa è successo?

statua matrimonio

Valentina ed Erik non hanno avuto un inizio semplice e, dopo le prime puntate, sembrava che la coppia fosse destinata a essere quella che sarebbe scoppiata per prima. Man mano che il tempo è trascorso i due si sono avvicinati sempre di più tanto che hanno deciso di continuare il matrimonio e ad alcuni mesi di distanza dalla fine della registrazione stanno ancora insieme.

Avevano invece iniziato con il piede giusto anche Chiara e Pietro e arrivati alla fine del programma anche loro hanno scelto di far proseguire la loro relazione. Peccato che a telecamere spente le cose non siano continuate altrettanto bene e oggi i due non stanno più insieme.

Anthony e Asia stanno invece continuando a vivere la loro storia d’amore. Hanno scelto di proseguire insieme una volta arrivati alla fine del programma e ancora oggi sono sposati, felici e contenti.