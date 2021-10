La soprano ha da ridire sul bacio che si sono scambiati Miriana Trevisan e Nicola Pisu alla festa di Manila Nazzaro.

Comincia con un confronto in diretta con Katia Ricciarelli la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. La soprano è infatti irritata per l’atteggiamento di due coinquilini, Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Ma cosa è successo? Alfonso Signorini manda una videoclip riassuntiva della festa di compleanno di Manila Nazzaro dentro la Casa più spiata d’Italia, dove abbiamo visto i concorrenti ballare e divertirsi.

Dopo un po’, arriva un momento topico: la sera, dopo i festeggiamenti, Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono baciati. Li vediamo anche commentare rispettivamente: “Nicola è un bel ragazzo” e “Non si sa mai” . Ma il putiferio scoppia il giorno dopo, con lo sfogo di Katia Ricciarelli al confessionale: I baci ci sono stati, li abbiamo visti. Da stamattina invece trovo gente che non è sincera. Miriana fa la santarellina. li hanno visti baciarsi, alla fine sono affari loro, ma devono solo dire “si è vero”. Invece negano. Si rivolge poi ai coinquilini in giornata: siete tutti perfetti qua dentro. l’unica che dice la verità che sono io qui e passo per la st*** di turno. siete un corvo di serpi. io mi faccio vedere così con tutti i miei difetti

le chiede poi in diretta alfonso perchè si era arrabbiata: “le ho sempre dato i consigli, lei si lamentava perché non si sentiva compresa. il giorno dopo la festa, parlavano tutti del bacio, lei negava”

risponde miriana: “per me erano solo baci a stampo per gioco, non significavano nulla”

Chiede alfonso a nicola pisu: perchè l’hai baciata?

Nicola: io l’ho baciata perchè mi piaceva.

su incitamento del pubblico, i due si baciano nuovamente a stampo, ma lei si sposta di lato, stile adolescenziale

adriana volpe commenta: miriana sei bellissima e single, devi fare quello che vuoi e non ti devi giustificare con nessuno. devi corteggiare, è un gioco!