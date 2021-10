Interviene il conduttore Alfonso Signorini per capire per quale motivo i due ragazzi hanno interrotto il loro flirt.

Parte immediata la videoclip, dove vediamo Lulù Selassiè in confessionale parlare di Manuel Bortuzzo: “Ci tengo tanto a lui, non posso perderlo“. Subito dopo, in un altro video la ragazza è in compagnia del nuotatore, che le dice: “Non sono qui per cercare una fidanzata. non rompermi i co*** per questa cosa qua“. In effetti, abbiamo capito da diversi giorni che il ragazzo ha voluto prendere le distanze dalla principessa.

Alfonso Signorini in diretta si rivolge direttamente alla giovane concorrente per chiarire la situazione: “Manuel mi sembra sia stato chiaro con te, non vuole un rapporto sentimentale e impegnativo. Tu, con maturità, pur soffrendo e pur essendo innamorata, devi lasciare che lui stia tranquillo per fargli avere un’esperienza ordinaria dentro la casa“. Risponde la principessa etiope: “Noi ci stavamo solo conoscendo, nella mia testa non lo avrei mai immaginato come un fidanzato. Tutto è iniziato in modo sereno, ma avendo avuto problemi gravi al di fuori di qui, ho avuto dei momenti di panico. Ma so che questi atteggiamenti non fanno parte della normalità“.

Manuel replica: “Non ho retto le sue scene di gelosia infondate nei miei confronti, soprattutto se parlavo con le loro sorelle o con Sophie. Avrei preferito conoscerla al di fuori del programma e in un altro modo”. Conclude serafica Lulù: “Va bene così, non morirò per questo, ci sono cose ben più gravi nella vita. Di certo non sono una pazza che continua a volerlo lo stesso“.

Signorini fa ultima domanda scomoda a Manuel: “Ma a te un po’ Sophie ti piace?”. Replica il nuotatore onestamente: “È una ragazza bellissima e mi trovo molto bene con lei, ma non ho interessi nei suoi confronti”. Dite che finirà qui o verranno svelati altri retroscena nascosti?