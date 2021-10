Il giornalista ha passato diversi giorni di apprensione da quando ha saputo che la fidanzata potrebbe essere incinta.

Da circa una settimana il giornalista Amedeo Goria sta vivendo momenti di forte ansia da quando gli è giunta notizia che la sua fidanzata Vera Miales potrebbe essere incinta. Il conduttore Alfonso Signorini ci mostra infatti una videoclip della settimana difficile che ha appena vissuto poi il concorrente. Finita la videoclip, il concorrente viene interpellato in diretta per commentare l’ipotetica gravidanza: “Non ne sono certo, perché non mi tornano i conti. Se fosse vero però, sarebbe una notizia meravigliosa e mi prenderei le mie responsabilità. L’unica cosa che le critico è che avrebbe dovuto dirmelo prima che io entrassi nella casa del Grande Fratello“.

Alfonso Signorini lo invita quindi in giardino, dove lo aspetta la sua fidanzata Vera, vestita con un bellissimo abito bianco da principessa e in lacrime. La donna comincia subito a parlare con Amedeo: “Non sai fare i conti, lascia perdere se sei un giornalista. Mi fa male che non ti fidi di me. Non sono incinta, puoi stare tranquillo, perché di fare un figlio si decide in due. Questo abito lo indosso perché rappresenta la mia fedeltà e la mia purezza. Se avessi avuto un figlio, lo avrei voluto da te, come hai potuto mettere in dubbio che non fosse tuo? Perché non dici al mondo che mi ami?”.

Anche lui non resiste e scoppia in lacrime. La sua replica: “Ti voglio bene e ti amo tanto a modo mio. Non ho mai dubitato che il figlio potesse essere mio, ci ho scherzato sopra perché è il mio modo di fare. Ti sarò vicino, grazie per quello che fai per me. Spero di raggiungerti presto perché ho bisogno. Sei una grande donna“.