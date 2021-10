Continua poi lo scontro tra Soleil Sorge e la coinquilina Sophie Codegoni per il presunto flirt con Gianmaria.

“Questo mondo non mi appartiene, tu ti sei rimbambito del tutto. Quello che ho visto con Sophie non mi è piaciuto, è stata una mancanza di rispetto da parte tua. Complimenti anche a lei. Sappi che alla tua azione corrisponde una mia reazione. Per me può finire qua“. Queste sono state le dure parole di Greta, registrate in una videoclip, contro ormai la sua ex fiamma Gianmaria Antinolfi.

Sophie Codegoni ci tiene a sottolineare nuovamente che tra lei e il coinquilino non ci sia assolutamente nulla. “C’è solamente sfuggita la situazione di mano per colpa dell’attrazione fisica, ma è finita là. Siamo solamente buoni amici“. Commenta in studio l’opinionista Adriana Volpe: “Si vede il vostro gioco di sguardi e di mani, vi piacete e si nota, cosa c’è di male ad ammetterlo?”

Riprende quindi il battibecco tra Soleil e Sophie, che l’accusa di essersi fatta scrivere il copione per il videoclip di presentazione. La showgirl nega e incolpa l’ex tronista di avere una visione distorta della realtà. Conclude Sophie, ormai stanca del dibattito che non porta da nessuna parte: “Un po’ di umiltà, Soleil!”.