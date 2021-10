La showgirl riceve una dolce sorpresa dal suo ex marito che l’aspetta nel giardino della Casa più spiata d’Italia.

Miriana Trevisan, inconsapevole della sorpresa che sta per ricevere, racconta del suo matrimonio finito con Pago, anche lui ex partecipante della Casa del Grande Fratello Vip. Come si evince dalle sue parole, le due celebrità non hanno trovato la sintonia nel loro breve tempo insieme, ma si sono lasciati da buoni amici. La concorrente viene poi invitata dal conduttore in giardino, dove trova l’ex marito ad aspettarla per dirle delle parole di conforto.

“Sei bellissima e grandiosa. Stai spaccando, da casa ti guarda anche tua nonna che ha 103 anni e tua mamma, che mi ha detto di dirti che ti ama e che ti sostiene sempre. Stai facendo un percorso bellissimo, se esci non importa, l’importante è che tu stia bene. Balla, perché quando balli sei un angelo, sei sempre sulle nuvole“.

Lei non riesce a trattenere le lacrime. Lui continua a parlarle: “Nonostante tutto mi hai aiutato in questi anni, ed è una cosa bellissima essendo separati. Sono tutti fieri di te, incluso nostro figlio che voleva venire qui con me a vederti“.

Alfonso Signorini chiede a questo punto scherzosamente a Pago: “Perché non vi risposate un’altra volta?“. In effetti tra i due sembra esserci, nonostante tutto, molto affetto. Anche le opinioniste sono entusiaste per la visita del cantante. “Stanno tutti bene” conclude lui rassicurandola. Miriana ha poi un altro regalo che l’aspetta in confessionale: il peluche con cui il figlio Nicola è cresciuto.