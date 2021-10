Per la showgirl stasera ci sono diverse sorprese all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ecco la sua reazione

Tutti di noi rimaniamo ancora sbalorditi per le reazioni isteriche di Francesca Cipriani, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, soprattutto quando si tratta del suo fidanzato Alessandro Rossi. Si comincia quindi con uno scherzo da parte del coinquilino Aldo Montano, che, nascondendosi, imita la voce di Alessandro, cercando di far credere alla showgirl che il ragazzo si trovi in Casa. La Cipriani scopre subito l’inganno e si arrabbia con tutti, protestando: “Non prendetemi per i fondelli“. Insegue poi lo sventurato Montano picchiandolo con un cuscino.

La redazione e il conduttore cercano di consolarla subito dopo facendole vedere una clip del suo amato, che afferma di amarla e pensarla sempre, persino mentre lavora sul trattore, dove ha simpaticamente posto delle foto della fiammante bionda. Terminato il video, le regalano un cartone dimensioni naturali raffigurante Alessandro. Che premurosi!