La conduttrice Rai, dopo la festa di compleanno, riceve un regalo speciale da parte del suo compagno Lorenzo.

Alfonso Signorini, dopo aver affrontato già alcune dinamiche complesse che si sono sviluppate già tra i concorrenti chiama da parte la concorrente Manila Nazzaro e le fa una domanda importante: “È quasi un mese che sei lontana da casa, ti manca e senti il bisogno di rivedere anche il tuo compagno Lorenzo. Ci hai raccontato la vostra storia: all’inizio avete fatto fatica a stare insieme, ma poi siete stati più uniti che mai. Hai ancora qualche paura da quando sei arrivata nella casa?”.



Risponde lei, con la voce un po’ tremante: “Ho paura che lui possa sentirsi da solo e abbandonato, abbiamo molti progetti da realizzare insieme“. Signorini la rassicura dicendole di non avere nessuna paura: la invita quindi ad andare nella Barca dell’Amore, romanticamente decorata. Una volta che l’ex Miss Italia è arrivata nella stanza, parte un videoclip dove il suo compagno, Alessandro Amoruso, le manda un messaggio d’amore fortissimo: “Non pensare al passato, ora siamo felici e abbiamo una famiglia insieme. Sappi che ci sono, sei sempre bella, forte e grintosa. Ti mando un bacio“. Lei si emoziona visibilmente.

Davanti a lei poi c’è una grande scatola rosa da aprire: mentre ci aspettavamo da parte del compagno un regalo speciale, ci ritroviamo invece davanti a uno scherzetto. Essendo Manila Mazzaro una patita delle pulizie, ecco per lei bacinelle e spugne. L’ex Miss Italia si mette a ridere e ritorna in casa.