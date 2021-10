La redazione regala un momento speciale per la concorrente che ha da poco compiuto gli anni.

Questa è la seconda sorpresa del Grande Fratello Vip questa sera per Manila Nazzaro, che pochi giorni fa ha compiuto 44 anni. Dopo la sorpresa nella Barca dell’Amore con il regalo del suo compagno Lorenzo Amoruso, vediamo nuovamente Manila emozionarsi per un video commovente. Osserviamo con lei infatti alcuni bei momenti della sua festa di compleanno all’interno della Casa, organizzata a sorpresa dagli altri coinquilini.

Poi la clip cambia protagonisti: Ci sono i suoi figli, due teneri bambini, che decidono di rivolgerle parole dolcissime: “Ci manchi tantissimo mamma, noi ti guardiamo sempre. In ogni caso sappi che sei fortissima e ti aspettiamo, abbiamo persino scritto una poesia per te. Anche il nostro cane Thor ti aspetta“. Le lacrime cominciano a sgorgare per la concorrente, che non si aspettava minimamente di rivedere i suoi piccoli bimbi in video in quel momento. La registrazione poi continua e notiamo nuovamente apparire il suo compagno Lorenzo Amoruso. L’uomo le dice con un sorriso smagliante: “Non pensavi mica che mi sarei dimenticato del tuo compleanno vero? Buon compleanno amore mio, sei la persona più speciale che io conosca. Sii forte, ti aspettiamo“.