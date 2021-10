Vengono chiarite all’interno della Casa più spiata d’Italia le dinamiche complesse del triangolo amoroso.

Soleil Sorge viene invitata al confessionale da Alfonso Signorini per parlare del presunto flirt tra l’ex fiamma Gianmaria Antinolfi e la coinquilina Sophie Codegoni. Lei conferma di averli definiti come due comodini.

Il conduttore abbandona momentaneamente la showgirl per dedicarsi a Sophie e Gianmaria, rimasti da soli (non casualmente) nel salotto. Il conduttore comincia la discussione con Gianmaria, ricordandogli il confronto che ha avuto con la sua “fidanzata” Greta e mostrandogli le immagini del suo presunto flirt con Sophie, soprattutto il momento in cui dormono insieme.



Quella che però mette subito in chiaro su cosa è successo quella notte è Sophie: “Io e lui in effetti non un abbiamo un letto fisso, per aiutare alcuni concorrenti sono andata a dormire con lui e Jessica. Poi la notte mi ha abbracciata e io mi sono alzata e sono andata a dormire sul divano“. Continua Gianmaria: “Tra me e lei c’è solamente una bellissima amicizia, nulla di più“. Tuttavia, Sophie sembra avere un motto di sincerità e confessa: “C’è stato sicuramente un momento di attrazione fisica, non voglio essere ipocrita. Ma quando ho capito che lui poteva essere interessato a me, mi sono tirata fuori e gliene ho parlato. In ogni caso non do ragione a Soleil quando parla di strategia nei confronti di Gianmaria. Io sono stata sempre sincera, è lei invece che mi sembra che ci marci sopra“.



Signorini invita Soleil a raggiungerli e i tre cominciano a confrontarsi. Sophie prende di nuovo la parola per prima contro Soleil: “Tu fai di tutto pur di attirare l’attenzione, ora è il tuo turno e puoi avere il tuo blocco personale“.

Contesta la showgirl: “Non è così. Inizialmente ho cercato di tirare su il morale a Gianmaria per il nostro passato, ma poi la situazione tra di noi è degenerata e tu hai cominciato a voler attirare l’attenzione prima di Alex Belli e ora di Gianmaria“. Il concorrente osserva affascinato il confronto tra le due donne senza proferire parola.

Ecco il litigio dei concorrenti: