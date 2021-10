L’attore hollywoodiano è stato paparazzato mentre guardava una partita di baseball visibilmente cambiato, i fan stentano a riconoscerlo e alcuni dichiarano addirittura che non sia lui.

Tom Cruise è stato paparazzato a San Francisco mentre era intento a guardare una partita di baseball. In molti però, si sono chiesti se quello fosse davvero l’attore hollywoodiano perchè appare molto diverso da come si è abituati a vederlo su grande schermo. Cosa sarà successo alla star di Top Gun?

Tom Cruise visibilmente gonfio e ingrassato negli scatti dei paparazzi

Che l’età passa per chiunque è inutile ricordarlo ma Tom Cruise appare visibilmente cambiato e non dall’età. L’attore infatti, sembra gonfio e ingrassato sul viso abbastanza da renderlo quasi irriconoscibile ad alcuni fan che non accettano che sia il loro divo. Il settimanale Gente riporta della foto dei paparazzi in cui l’attore viene beccato presso Oracle Park a San Francisco intento ad assistere ad una partita di baseball. Le foto parlano chiaro ma le ipotesi potrebbero ricondurre a qualche problema di salute? Per ora non è dato sapere e non ci sono fonti ufficiali a riguardo, rimane il fatto che il cambiamento è molto evidente. Ecco il post: