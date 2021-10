La rottura tra i due sembra essersi risolta, Sossio e Ursula hanno pubblicato una foto insieme con tanto di bacio, segno che sono tornati insieme.

Sossio e Ursula hanno festeggiato insieme il compleanno della piccola Bianca e hanno pubblicato una foto in cui si danno un tenero bacio. A quanto sembra, la nota coppia di Uomini e Donne che nei mesi scorsi sembrava essere arrivata al capolinea ha superato il momento di crisi ed è tornata insieme.

Sossio e Ursula si danno un bacio: crisi archiviata ma i fan pensano a una mossa d’astuzia

La foto pubblicata da Sossio non lascia spazio a dubbi, è tornato insieme a Ursula dopo una profonda crisi di coppia. I due avevano litigato pesantemente tanto che un giorno Sossio va via di casa senza dare alcun preavviso. Sono volati stracci tra i due, il cui amore sembra ora completamente risanato. Infatti, Ursula e Sossio hanno festeggiato insieme il compleanno della loro figlia Bianca e Aruta pubblica anche una foto di un bacio tra loro con queste dichiarazioni: “SEI IL FRUTTO DEL NOSTRO GRANDE AMORE. BUON COMPLEANNO BIANCA”. Questo riavvicinamento non è piaciuto a tutti. C’è chi tra i commenti ipotizza una mossa d’astuzia della coppia che avrebbe messo in scena questa lite, appositamente per far parlare di loro e aumentare le visualizzazioni. Sarà così? Come sono andate realmente le cose? Ecco il post: