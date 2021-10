Se la serie A va in vacanza, allora anche Diletta Leotta può riposare. La conduttrice si gode il sole della Spagna e regala ai followers delle foto in bikini.

La sosta del campionato ha regalato qualche giorno di vacanza a Diletta Leotta che è subito partita alla volta di Ibiza per un po’ di relax. A ottobre Diletta si gode il sole caldo della Spagna e regala delle audaci foto in bikini che subito infiammano i follower!

Acque cristalline, sole in fronte, sorrisi e spensieratezza. Sul profilo Instagram di Diletta Leotta è ancora estate. La showgirl beve uno spritz in riva al mare, nuota nelle acque blu, salta sulla spiaggia e si mostra in forma smagliante nelle immagini Instagram.

La sua ampia collezione di bikini minimal poi mette in risalto il suo corpo tutto curve, motivo per cui è la donna più desiderata dagli italiani. Impazzano i commenti sulle sue foto Instagram: “Che bbambola,” scrivono i fan, e non si risparmiano certo negli apprezzamenti. C’è persino chi si propone come suo “Uomo power,” chissà se sarà preso in considerazione dalla bella showgirl.

Diletta Leotta sembra essere il ritratto della felicità. E mentre qui si avvicina l’inverno e il freddo autunnale incalza, lei ci regala l’ultimo scampolo d’estate.