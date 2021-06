“L’Italia è Arte. Italy is ART. ITsART.” Prende vita la nuova piattaforma streaming ITsART per riscoprire il patrimonio culturale del nostro Paese.

Dal 31 maggio arriva disponibile sul web il nuovo palcoscenico digitale ITsART, la piattaforma che propone contenuti relativi a teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d’arte italiana direttamente dal tuo schermo.

Promossa dal ministero della Cultura con Cassa Depositi e Prestiti, ITsART è “una sorta di Netflix della cultura“, come l’ha descritta il ministro della Cultura Franceschini, ed è disponibile su computer, smartphone e smart TV.

ITsART: come funziona e quanto costa

Parte ITsART, il nuovo sipario virtuale che racchiude fin da subito oltre 700 contenuti prodotti dalle più celebri e prestigiose istituzioni culturali italiane.

ITsART è una vera e propria piattaforma di streaming che include all’interno del suo catalogo mostre, video, film storici, documentari, interviste ed eventi live per vivere l’arte a 360°, ovunque ti trovi.

Il nuovo sito web italiano (ma disponibile in tutto il mondo) mira a promuovere l’arte in ogni sua forma tramite una modalità di fruizione accessibile a tutti in ogni momento.

Le rovine di Pompei, visitabili sulla piattaforma ITsART.

L’obiettivo è puntare i riflettori sul patrimonio artistico, storico e culturale del nostro Paese, infrangendo le barriere della distanza che non consentono a molti turisti, specialmente durante il periodo pandemico, di visitare siti archeologici e musei. Un modo innovativo per “creare un’occasione di contatto tra produttori e pubblico, tra artisti e spettatori, tra opere d’arte e visitatori“.

ITsART funziona esattamente come i più noti servizi di streaming (sì, proprio come Netflix o Prime Video), con un’interfaccia semplice e immediata.

Molti format sono fruibili gratuitamente, senza la necessità di un abbonamento. Basterà registrarsi creando un account personale sul sito per accedere a centinaia di contenuti gratuiti differenti.

Altri, invece, sono acquistabili pagando il singolo prezzo del video, tour virtuale, film o evento live che si desidera visualizzare. Il costo, dunque, varia in relazione a ciò che si desidera comprare o noleggiare.

L’intero catalogo di ITsART è disponibile sul sito ufficiale ITsART.tv, accessibile da pc, Mac, smartphone, tablet e con un’app dedicata per alcune smart TV.

I migliori contenuti ed eventi su ITsART

ITsART mette a disposizione dalla sua nascita un’infinità di contenuti suddivisi in 3 categorie principali: palco, luoghi e storie.

Dai film che hanno fatto la storia del cinema italiano agli spettacoli più belli della Scala e del Teatro San Carlo, ITsART vuole supportare il settore dello spettacolo, tentando di risollevarlo dalla crisi dell’ultimo anno, facendone riscoprire la bellezza e l’emozione.

Non solo on demand: ITsART, infatti, trasmetterà anche eventi live con gli artisti più amati e le orchestre più famose del nostro Paese.

Il 2 giugno l’appuntamento è con il concerto esclusivo di Claudio Baglioni, uno spettacolo intitolato “In questa storia che è la mia”, in diretta dal Teatro dell’Opera di Roma.

Il 6 giugno, invece, è il turno del Maggio Musicale Fiorentino: il Maestro Zubin Metha dirige La forza del destino di Giuseppe Verdi.

Ecco il trailer di lancio di ITsART:

Il fascino eterno delle opere del Museo Egizio di Torino o un viaggio tra le strade di Pompei? Una passeggiata tra le opere del Museo Archeologico di Napoli o nuove scoperte entusiasmanti al Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci?

Mettetevi comodi, accendete il vostro dispositivo preferito e tuffatevi in un’emozionante avventura nel mondo della cultura italiana.