Sarebbero stati svelati i guadagni di Ilary Blasi dopo il docufilm e il libro a proposito della storia finita con Francesco Totti.

Ha fatto molto discutere la scelta di Ilary Blasi di raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti attraverso un docufilm su Netflix, ‘Unica’, e un libro. Ora, proprio sui due lavori della conduttrice, ci sarebbero alcuni retroscena legati ai guadagni della donna ma anche alla presunta cifra che l’ex capitano della Roma avrebbe chiesto per rendere pubblica la sua replica.

I presunti guadagni di Ilary Blasi per docufilm e libro

A svelare i dettagli su quelli che sarebbero stati i guadagni della Blasi in merito al suo docufilm e al libro nei quali ha raccontato la fine della storia con Totti è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, ospite di Password su RTL 102.5, ha spiegato a quanto ammonterebbe la cifra ottenuta dalla conduttrice.

“Quanto ha guadagnato Ilary? Assolutamente sì. Credo abbia chiuso un pacchetto sia con Netflix che con Mondadori per il libro. Penso meno di un milione. Eh no, perché sai, ci sono le favole che dicono che prendi diciotto milioni. Ma non è così. Io ci lavoro…”.

Non è mancato anche un passaggio su Totti e su quella che sarebbe stata la cifra da lui richiesta per una eventuale replica alla ex moglie: “Quanto ha chiesto Francesco Totti? Più di un milione, più di due milioni, più di tre milioni… ha chiesto tanto, motivo per cui non penso ci sarà questa replica”, ha detto Parpiglia.

Chiaramente non si tratta di certezze ma sembra proprio che le cifre guadagnate dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi possano essere molto vicine a quelle reali. Staremo a vedere se in tal senso ci saranno nuove indiscrezioni o addirittura dei commenti da parte dei diretti interessati.

