Sfogo di Cecilia Rodriguez che sembra poter lasciare il mondo dei social a causa della troppa cattiveria delle persone.

Ha fatto ritorno in Italia dopo alcuni giorni trascorsi in Argentina col suo Ignazio Moser e il resto della famiglia. Parliamo di Cecilia Rodriguez che in queste ore è riapparsa anche sui social dove, però, si è sfogata facendo intendere che potrebbe anche decidere di lasciare Instagram a causa della cattiveria delle persone.

Cecilia Rodriguez pensa a lasciare i social? Lo sfogo

Cecilia Rodriguez

Appena tornata in Italia, la sorella di Belen ha voluto fare un recap di quanto vissuto in Argentina, dove ha trascorso le vacanze di Natale e Capodanno in famiglia. Per la bella Cecilia, però, a quanto pare l’essere tornata alla vita di tutti i giorni e al mondo dei social è stato un “peso”.

“Per me è difficile ritornare, sempre. Io ho i miei tempi. Per me è molto difficile anche tornare sui social”, ha ammesso la modella argentina. “Credetemi ho sempre meno voglia perché è un mondo cattivo e non mi fa bene. Io le cattiverie non le voglio più sentire e vedere. Se il mondo dei social non mi darà quello che voglio, sarò costretta a creare un mondo tutto mio. Quando trascorro del tempo lontano dai social succede questo. In Argentina ho sentito il bisogno di disconnettermi da tutto e tutti”.

Il discorso della fidanzata di Ignazio Moser è andato poi avanti cercando di spiegare le proprie ragioni: “Alcune volte per ritrovarsi bisogna stare da soli perché si capiscono tante cose. Io ho cercato di trovare un giusto compromesso con il mondo dei social ma è dura. Spero che le cose possano cambiare. Ma chi siete voi per giudicare una persona? Nella libertà di espressione bisogna mantenere comunque una giusta educazione. Non siamo degli animali, abbiamo una vita”.

Evidentemente molti commenti di haters e in generale di alcuni utenti hanno ferito la donna che potrebbe lasciare Instagram e le altre piattaforme in futuro.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina durante il periodo di vacanza passato appunto in Patria: