Ennesimo episodio controverso al Grande Fratello dove Letizia Petris si è lasciata andare ad alcune affermazioni molto forti.

Ancora polemiche attorno al Grande Fratello. In una edizione che sarebbe dovuta essere ben diversa da quella passate, almeno in merito a comportamenti dei concorrenti, sembra che le cose stiano andando nel verso opposto. Nella bufera nelle ultime ore ci è finita Letizia Petris per alcune parole su Rosy Chin.

Le parole di Letizia Petris al Grande Fratello: il web in rivolta

Nelle ultime ore sul web stanno circolando alcune clip video con annesso audio che fanno riferimento alle parole di Letizia Petris al Grande Fratello. La donna ha fatto insorgere gli utenti dei social in quanto le sue dichiarazioni su Rosy Chin nello specifico sono sembrate non appropriate.

Ma cosa ha detto la concorrente? Letizia ha affermato varie volte: “Mi sento stuprata da Rosy sinceramente”. E ancora: “Mi sento un po’ stuprata da Rosy, un po’ corteggiata. Mi sento corteggiata, stuprata dai suoi occhi”.

Delle frasi che, va detto, non è chiaro in quale contesto siano state dette ma che certamente sono risultate molto forti per i telespettatori.

Parlare di stupro in questo momento storico per l’Italia è sembrato decisamente inopportuno e anche per questo i commenti contro di lei si sono subito moltiplicati: “Ma questa è fuori di testa? Ma cosa dice?”, e ancora: “Questa è una cosa gravissima soprattutto detta in TV e in un momento particolare come questo che stiamo attraversando. Anche se non detta con particolari intenzioni non va menzionata perché urta la sensibilità di chi l’ha subito. Fate girare e fatelo arrivare a chi di dovere Questa cosa è da squalifica”.

Altri utenti hanno sottolineato come le affermazioni della Petris possano essere dettate dalla sua ignoranza su certi temi e anche sull’italiano. La sensazione è che la richiesta principale per la concorrente sia quella di provvedimenti seri da parte del programma. Staremo a vedere se questo accadrà o meno.

Di seguito anche un post su X in cui si sentono le parole della donna e sotto al quale è possibile leggere tantissimi commenti dei telespettatori e degli utenti social rimasti colpiti in negativo per quanto accaduto: