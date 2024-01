Nuovo progetto in arrivo per Barbara D’Urso che dopo l’addio a Mediaset sembra intenzionata a tornare sul piccolo schermo.

Se ne sta parlando ormai da settimane se non mesi, il possibile ritorno in tv di Barbara D’Urso. Adesso, la conduttrice, ex di Pomeriggio 5, ha dato qualche indizio riguardo al possibile progetto che la vedrà protagonista dal 2024. Carmelita, infatti, ha presentato ufficialmente al suo pubblico il suo avatar…

Barbara D’Urso, l’avatar e i progetti futuri

Barbara D’Urso

Regna ancora l’incertezza su quelli che potranno essere gli impegni futuri in tv di Barbara d’Urso. Dopo le ipotesi a proposito di interviste e ospitate sul piccolo schermo, ecco che la conduttrice scelto un modo molto originale per dare un antipasto di quello che, probabilmente, sarà l’annuncio del suo ritorno in televisione o, per lo meno, di quello che sarà per lei un nuovo progetto.

La donna ha presentato ufficialmente il suo avatar, facendo intendere di essere pronta a tornare a lavoro, forse, tv.

La conduttrice sembra destinata, a brevissimo, a svelare quali saranno i suoi prossimi impegni. La bella e brava Barbara ha scelto una storia su Instagram nella quale il suo avatar appunto dice: “Buon anno a tutti. Sono l’avatar di Barbara e sto per arrivare. Col cuore…”.

Poche parole ma efficaci e, soprattutto, abbastanza chiare che spiegano come qualcosa di importante stia bollendo in pentola. Solo pochi giorni fa, proprio la donna si era mostrata in un bel brindisi con gli amici e colleghi di teatro lasciando dubbi su cosa si stesse festeggiando. In quel momento tanti suoi fan avevano già ipotizzato che fossero arrivate buone notizie per rivederla in televisione.

Staremo a vedere, quindi, se e quando l’ex volto di Pomeriggio 5 vorrà dare ulteriori dettagli sul suo futuro.

Di seguito anche un post su X di disagiotv che ha raccolto la storia social della conduttrice: