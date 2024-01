Pronta al ritorno in tv? Barbara D’Urso sembra essere prossima ad annunciare novità in merito al suo futuro. Il brindisi speciale…

Qualcosa bolle in pentola per Barbara D’Urso e i suoi segnali sono evidenti. La conduttrice, infatti, nelle sue stories Instagram ha condiviso un bellissimo brindisi insieme alla compagnia con cui è impegnata a teatro per lo spettacolo ‘Taxi a due piazze’ e ha annunciato delle novità per il futuro…

Il brindisi di Barbara D’Urso e il segreto

Barbara D’Urso

Come detto, per la D’Urso potrebbero esserci novità in arrivo. La conduttrice, infatti, nelle scorse ore ha condiviso alcune stories su Instagram nelle quali, insieme allo staff e ai colleghi di teatro ha effettuato un brindisi con un calice di vino.

Nulla di particolare se non fosse che Carmelita ha commentato il gesto in modo piuttosto enigmatico. “Alziamo i calici e brindiamo, però non possiamo dire a cosa abbiamo brindato prima mi raccomando (ride ndr)”, le parole della donna.

A cena, il gruppo era composto da sette persone, presentatrice compresa, e sembrava godersi la serata con grande piacere.

Non è dato sapere cosa stia bollendo in pentola per la bella e brava Barbara ma in molti hanno associato il suo messaggio enigmatico al possibile ritorno in televisione di cui, ormai, si parla da mesi.

Le ipotesi sul rientro in tv

Dalle ultime informazioni, il futuro televisivo della D’Urso potrebbe essere a tappe. La prima, probabilmente, come ospite in qualche programma.

Al momento, non è dato sapere quando e dove Carmelita parlerà ma sembra scontato che questo succederà. Si parla di una presenza a Domenica In o, in alternativa, a La Vita in Diretta. Altre ipotesi sono quelle riguardo BellaMa’ di Diaco o ancora a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. Non resta che attendere. Ma probabilmente siamo molto vicino al ritorno sul piccolo schermo dell’amatissima conduttrice.

