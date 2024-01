Confessioni e insegnamenti da madre per Antonella Clerici che ha raccontato alcuni aspetti anche molto privati su sua figlia Maelle.

Non solo alcune problematiche legate al bullismo subito da sua figlia Maelle a scuola, Antonella Clerici, al podcast ‘Mamma Dilettante’ di Diletta Leotta, ha affrontato anche tematiche ben diverse, come quelle sui rapporti intimi ai quali, con ogni probabilità a breve, la ragazza si dovrà interfacciare.

Antonella Clerici, i consigli in intimità per sua figlia

Antonella Clerici

Per un genitore, affrontare la tematica relativa ai rapporti intimi di un figlio è senza dubbio una cosa complicata. La Clerici ha spiegato a Diletta Leotta che, al netto di ogni possibile difficoltà, il problema deve essere affrontato e che lei, da madre, ha già provveduto a fare determinati discorsi a sua figlia.

“Questa è una cosa che devo affrontare, perché lei ha 14 anni e mezzo e quindi prima o poi…”, ha detto la conduttrice. “Quello che le dico sempre è che bisogna fare le cose quando si è pronte. Io non sono una di quelle mamme bigotte che dice ‘devi arrivare a 18 anni’, perché tanto ormai… non è più possibile. Le nuove generazioni sono diverse”.

E sui consigli dati alla sua Maelle: “Le dico sempre di non fare le cose di fretta perché anche se ormai i ragazzini sanno tutto […]. Deve essere una cosa non tanto per farla. Che poi ti rimane un senso di vuoto, perché è bruttissimo che la tua prima volta abbia un senso di vuoto. La tua prima volta dev’essere una cosa d’amore. Poi i tuoi tempi saranno i tuoi tempi, secondo me deve aspettare ancora un po’ perché io la vedo ancora bambina sotto certi aspetti. Quando sarà fallo con una persona che ti sta a cuore, che ti fa sentire protetta, che ci sia un bel rapporto di amore”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della conduttrice con sua figlia: