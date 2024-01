Le confessioni da mamma di Antonella Clerici che ha raccontato al podcast di Diletta Leotta alcuni retroscena sulla figlia.

A ‘Mamma Dilettante’, podcast di Diletta Leotta, è stata ospite Antonella Clerici. L’amatissima conduttrice Rai ha avuto modo di raccontare diversi momenti della sua vita da madre con particolare riferimento agli insegnamenti dati a sua figlia Maelle ma anche al fenomeno del bullismo che la sua piccola ha vissuto a scuola.

Antonella Clerici, il bullismo e gli insegnamenti alla figlia

Antonella Clerici

Nel faccia a faccia con la Leotta, la Clerici ha raccontato un momento sicuramente complesso vissuto da sua figlia: “Quando ha iniziato le scuole medie, io credo che mia figlia sia stata vittima di bullismo. Proprio perché era mia figlia qualcuno glielo faceva pesare additandola come ‘figlia di’”, ha spiegato la conduttrice Rai.

“Qualcuno le ha detto ‘Tu parli, ma sei la figlia di’. Lei all’inizio ha incassato, perché ho visto che un po’ ci ha sofferto. Ma poi è riuscita a ribaltare la situazione. Alla fine della terza media ho visto che chi prima la denigrava poi era dalla sua parte. Maelle è stata brava e intelligente a gestire quella situazione”.

Grande merito di questo atteggiamento della ragazzina, proprio di sua madre che le ha insegnato ad essere forte dandole alcuni consigli anche per il futuro: “Io le dico sempre. ‘Maelle, cosa ti dice sempre la mamma?’. E lei mi dice ‘si lo so mamma, la cultura è libertà’. E io glielo ripeto: la cultura è libertà, soprattutto per una donna”, ha raccontato la Clerici dicendo di essere molto ferrea sull’argomento studio e scuola.

