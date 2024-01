Terribile lutto per il mondo del calcio: a 78 anni si è spenta la storica leggenda tedesca Franz Beckenbauer dopo una lunga malattia.

Il mondo del calcio piange il terribile lutto. Morto a 78 anni, la leggenda tedesca Franz Beckenbauer dopo una lunga malattia. A dare le triste notizia è stata l’emittente tedesca Ard citando fonti della famiglia e precisando che la morte è avvenuta nella giornata del 7 gennaio.

Franz Beckenbauer è morto all’età di 78 anni. Una terribile notizia che ha scosso il mondo del pallone con particolare riferimento alla Germania. L’uomo, per tutti ‘Der Kaiser’, era la leggenda del calcio tedesco. Da giocatore è stato campione del mondo nel 1974 e da allenatore ha vinto il Mondiale del 1990.

Nel corso della sua lunga carriera, il giocatore fu Pallone d’Oro nel 1972 e nel 1976. Da tanti era considerato il più forte difensore al mondo. Si era formato calcisticamente come centrocampista centrale per poi trasformarsi in libero, ruolo che gli ha poi permesso di guadagnarsi il soprannome di “Kaiser”. Ex capitano della selezione della Germania Ovest negli anni ’70, allenatore della Mannschaft dal 1984 al 1990 ed ex allenatore del Bayern Monaco negli anni ’90, il compianto ex atleta aveva chiuso la sua carriera di calciatore ai Cosmos nell’83. Organizzatore del Mondiale in Germania nel 2006, l’uomo è stato presidente del Bayern Monaco.

La Federcalcio tedesca non ha fatto mancare il suo saluto: “Frank Beckenbauer è stato sicuramente il più grande calciatore tedesco di tutti i tempi e, soprattutto, una delle persone più grandi che abbia mai incontrato”, il commento del vicepresidente della Federcalcio tedesca, Hans-Joachim Watzke.

Di seguito anche un post su X che ricorda il compianto ex calciatore: