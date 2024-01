La concorrente del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, è tornata nella Casa per proseguire nel reality dopo la morte del padre. Ecco perché.

Non solo una lettera per il padre da poco deceduto, ma anche una serie di spiegazioni importanti per motivare il rientro in gioco al Grande Fratello. Beatrice Luzzi, dopo la diretta del reality su Canale 5, ha raccontato ad alcuni inquilini le reali motivazioni che l’hanno portata a tornare nello show tv ad appena poche ore dal pesante lutto subito.

Beatrice Luzzi spiega perché è tornata al GF

La Luzzi, parlando in particolare con Fiordaliso, ha spiegato: “Guarda, tra l’altro sono riuscita a risolvere la situazione di mia madre. Ho avuto una fortuna… perché ho beccato la sua filippina che va la mattina e adesso abbiamo fatto l’accordo che va tutte le sere a dormire lì. Quindi mia sorella è molto sollevata. Nei casi in cui lei o mia sorella non possano, ci va la donna che viene da me”.

L’attrice ha sottolineato come non solo abbia sistemato la questione della madre che non sarà sola dopo la morte del marito ma anche come questa vicenda abbia risolto anche delle problematiche con sua sorella. “Ora quindi mia mamma è contenta, mia sorella è tranquilla… adesso ricomincierà anche a viaggiare per lavoro”, ha aggiunto la donna.

Particolare passaggio anche sulla volontà dei suoi figli: “I miei figli volevano che tornassi (al GF ndr)… Alessandro da morire, la mia donna di servizio, mia madre, i miei parenti che ho trovato al funerale… Tutti volevano che tornassi qui. Più di tutto è il discorso che facevamo io e te, che poi è quello che ho detto ieri e che mi ha detto mio padre. ‘Stavolta non mollare’, mi ha detto. Poi è anche lavoro, non dimentichiamocelo”.

