Momento di sfogo per un’allieva ad Amici che si è confrontata con la maestra Celentano e ha portato Maria De Filippi ad intervenire.

Sono riprese le lezioni nella scuola di Amici dove, in queste ore, non sono mancati anche i momenti di forte tensione ed emozione. Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, infatti, Marisol si è trovata ad affrontare un faccia a faccia piuttosto duro con la maestra Alessandra Celentano che ha portato anche all’intervento, in collegamento, di Maria De Filippi.

Amici, Marisol in lacrime: ci pensa Maria

Maria De Filippi

Come anticipato, nel corso del daytime odierno di Amici, Marisol si è trovata a dover provare a dare alcune spiegazioni alla sua insegnata, la Celentano. La maestra ha chiesto all’allieva come mai avesse “criticato” alcune delle coreografie a lei assegnate e da qui si è generata una situazione di disagio della ragazza che l’ha portata anche a piangere.

Va detto che la professoressa stava cercando di capire per aiutare l’alunna ma non riusciva a trovare delle risposte. Anche per questo è stato necessario l’intervento della De Filippi. Maria, infatti, si è collegata e ha subito detto la sua: “Alessandra, fermati un attimo e prova ad ascoltare Marisol. Ti sta spiegando perché ha detto quelle cose e perché ora non riesce a spiegarsi”.

La maestra ha provato a sottolineare quanto tenga alla sua allieva e la stessa ragazza ha aggiunto: “Certe coreografie con troppa tecnica, forse, non mi esaltano e non fanno vedere la mia personalità. Questo forse è il problema”.

La De Filippi ha portato le due parti a ragionare e capire le problematiche del caso. Un intervento che sembra aver risolto la vicenda e che già dalle prossime lezioni potrebbe vedere dei cambiamenti nella ragazza e nei compiti a lei assegnati. Staremo a vedere cosa succederà.

